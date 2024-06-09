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Published Сегодня, 04:54

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Чем известны арестованные в Москве замгубернатора Вахрин и девелопер Гоцык

Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык

9 июня 2024, 04:54
Фото: 1MI

Чем известны арестованные в Москве замгубернатора Вахрин и девелопер Гоцык

В Москве Басманный суд 8 июня арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере. Также под арест отправили еще одного фигуранта данного дела — Алексея Гоцыка. О том, чем известны политик и тюменский девелопер в материале «Нашего Города».
Сюжет
Суд
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Вячеслав Вахрин

Биография и образование

В июле этого Вячеславу Вахрину исполнится 57 лет. Политик родился в Перми.

С 1985 по 1987 проходил службу в рядах Советской Армии. В 1991 году окончил физический факультет Пермского государственного университета по специальности «Радиофизика и электроника» с присвоением квалификации «инженер-радиофизик», в 2000 году — юридический факультет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году лаборантом проблемной лаборатории радиоспектроскопии Пермского государственного университета. Проработал в университете 10 лет на разных должностях.

С 1998 по 2010 занимал должность генеральный директор юридической фирмы ООО «Правовая инициатива».

С 1993 по 2007 — помощник на общественных началах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, четвертого созывов.

С 2001 по 2006 — депутат заксобрания Пермской области.

В 2010 году занял пост руководителя Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

С 2012 года занимает пост замгубернатора Тюменской области. Курирует деятельность региональных департаментов жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики, информатизации, Государственной жилищной инспекции области.

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Чем запомнился

За время работы Вячеслава Вахрина в должности замгубернатора, сфера ЖКХ Тюменской области претерпела ряд существенных изменений. В частности, была создана компания УСТЭК — совестное детище Fortum и «Корпорации СТС», на территории региона были возведены заводы по переработке мусора.

В период мусорной реформы активно лоббировал ее проведение и участвовал во всех общественных мероприятиях, призванных успокоить жителей области. При Вахрине была введена плата за новую услугу — «капитальный ремонт», неоднократно повышались тарифы ЖКХ.

Вячеслав Вахрин запомнился тюменцам не только своей деятельностью на посту замгубернатора, но и громким уголовным делом, фигурантом которого стал его родной брат, пермский бизнесмен Антон Вахрин.

В 2017 году Антон Вахрин убил и расчленил свою 36-летнюю подругу. Все произошло в загородном доме. Избавиться от тела бизнесмен заставил своего работника. Суд назначил предпринимателю 9,5 лет колонии общего режима. В 2023 году Антону Вахрину смягчили приговор и перевели на исправительные работы.

Несмотря на скандал с братом Вячеслав Вахрина свой пост сохранил. Более того, в 2020 и 2022, 2024 годах входил в топ-100 самых влиятельных людей Тюменской области. В этом году занял в рейтинге 33 место.

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Алексей Гоцык

Второй фигурант дела о взятке, Алексей Гоцык, является не только главой девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент», но и одноклассником, другом детства губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом ранее заявлял глава региона.

Видео: Ural Mash

Компания Алексея Гоцыка занимается реновацией Зареки. На набережной СЗ возводит элитный ЖК «Вознесенский». Также Гоцык — совладелец гостиницы «Восток». Кроме того, в январе телеграм-канал «Повестка» писал, что друг губернатора Тюменской области Алексей Гоцык зарегистрировал ООО «Губернская гимназия» с основным видом «деятельность гостиниц». Сам девелопер заявлял о планах построить в Тюменской области пятизвездочный отель. Предварительно, Гоцык планировал построить на месте здания старой губернской гимназии Тобольска по улице Розы Люксебург новый отель.

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Стоит отметить, что в сфере строительства Гоцык начал карьеру после нулевых. В 1997-м был осуждён за грабежи, разбои и вымогательства. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы, но в тюрьме он провел немногим более пяти лет. После освобождения подался в строительство.

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