Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык

Стоит отметить, что в сфере строительства Гоцык начал карьеру после нулевых. В 1997-м был осуждён за грабежи, разбои и вымогательства. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы, но в тюрьме он провел немногим более пяти лет. После освобождения подался в строительство.