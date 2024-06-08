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Детей из Тюмени, попавших в лесу Свердловской области три дня назад, нашли

Детей из Тюмени, попавших в лесу три дня назад, нашли

8 июня 2024, 03:27
Фото: МЧС

Детей из Тюмени, попавших в лесу Свердловской области три дня назад, нашли

Поиски 12-летнего Гриши и 10-летней Вика из Тюмени, пропавших 4 июня в лесу в Слободо-Туринском районе, прекращены.
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Дети

По информации МЧС по Тюменской области, детей нашли. Ребята живы, но сильно истощены. Сейчас ребята направляются для обследования в медицинское учреждение.

Как рассказала волонтер ПО «ЛизаАлерт», Вику и Гришу нашел один из добровольцев — мужчина ночью прочесывал лес в районе Байкалово на квадроцикле в рамках поставленной поисковиками задачи, передают «Темы Тюмени».

Напомним, десятилетняя Вика и двенадцатилетний Гриша Крепп пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Ребята отправились на рыбалку с дедушкой, но заблудились. В итоге пенсионер выбрался из леса, а дети — нет.

Поиски Вики и Гриши шли с 6 июня. Участие в поисковой операции принимали сотни человек, в том числе спасатели, представители полиции, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, волонтеры из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей. Также была привлечена авиация — квадрокоптеры с тепловизорами, Ми-8.

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