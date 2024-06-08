Детей из Тюмени, попавших в лесу три дня назад, нашли

Поиски Вики и Гриши шли с 6 июня. Участие в поисковой операции принимали сотни человек, в том числе спасатели, представители полиции, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, волонтеры из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей. Также была привлечена авиация — квадрокоптеры с тепловизорами, Ми-8.