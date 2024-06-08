Детей из Тюмени, попавших в лесу три дня назад, нашли

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
По информации МЧС по Тюменской области, детей нашли. Ребята живы, но сильно истощены. Сейчас ребята направляются для обследования в медицинское учреждение.
Как рассказала волонтер ПО «ЛизаАлерт», Вику и Гришу нашел один из добровольцев — мужчина ночью прочесывал лес в районе Байкалово на квадроцикле в рамках поставленной поисковиками задачи, передают «Темы Тюмени».
Напомним, десятилетняя Вика и двенадцатилетний Гриша Крепп пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Ребята отправились на рыбалку с дедушкой, но заблудились. В итоге пенсионер выбрался из леса, а дети — нет.
Поиски Вики и Гриши шли с 6 июня. Участие в поисковой операции принимали сотни человек, в том числе спасатели, представители полиции, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, волонтеры из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей. Также была привлечена авиация — квадрокоптеры с тепловизорами, Ми-8.