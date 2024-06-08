Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован

Кроме того, постановление Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексей Гоцыка (является фигурантом дела Вахрина). Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года.