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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован за получение взятки

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован

8 июня 2024, 17:28
Фото: 1MI

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован за получение взятки

В Москве арестовали заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, курирующего деятельность департаментов жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики Тюменской области, информатизации, Государственной жилищной инспекции.
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Суд

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По решению Басманного районного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя Губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — указано в тг-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы

Кроме того, постановление Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексей Гоцыка (является фигурантом дела Вахрина). Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года.

Главу известной стройкомпании обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили под арест депутата городской думы Андрея Кима. Ему предъявлено обвинении по взяточничестве. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 августа 2024 года.

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