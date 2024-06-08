Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По решению Басманного районного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя Губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — указано в тг-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Кроме того, постановление Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексей Гоцыка (является фигурантом дела Вахрина). Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года.
Главу известной стройкомпании обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили под арест депутата городской думы Андрея Кима. Ему предъявлено обвинении по взяточничестве. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 августа 2024 года.