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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

32-градусная жара ожидается в Тюменской области

Град, грозы и +32: какая погода ждет тюменцев на следующей неделе

9 июня 2024, 11:19
Фото: 1MI

32-градусная жара ожидается в Тюменской области

Новая рабочая неделя в Тюменской области начнется с гроз, дождей и сильного ветра с порывами до 18-23 м/с. По данным метеорологов, такая погода ожидается на юге региона в понедельник и вторник, 10 и 11 июня.

В понедельник местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах выпадет град. Температура воздуха днем составит +15…+20, в ночные часы столбики термометров покажут +10…+15. Скорость ветра будет достигать 18-23 м/с.

Во вторник в Тюменской области потеплеет до +20…+25, но осадки не прекратятся. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 20-23 м/с. Ночью температура воздуха составит +9…+14.

В Тюмени в понедельник, 10 июня, в утренние и дневные часы ожидаются осадки в виде дождя, ветер до 8 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день составит +14…+17. Во вторник в областной столице день пройдет при переменной облачности, вероятны кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +20…+25.

В праздничный день 12 июня в Тюмени ожидается солнечная погода и +25…+27. В четверг в областную столицу придет 30-градусная жара и дожди, в пятницу, 15 июня, столбики термометров поднимутся до +32. Жаркая погода продержится в городе до конца недели, после чего вновь похолодает до +18.

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