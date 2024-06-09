Град, грозы и +32: какая погода ждет тюменцев на следующей неделе

В праздничный день 12 июня в Тюмени ожидается солнечная погода и +25…+27. В четверг в областную столицу придет 30-градусная жара и дожди, в пятницу, 15 июня, столбики термометров поднимутся до +32. Жаркая погода продержится в городе до конца недели, после чего вновь похолодает до +18.