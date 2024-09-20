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Гроза

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Сентябрь
Штормовой ветер, грозы и снег: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?
20 сентября, 08:12
На Тюмень надвигаются грозы
9 сентября, 01:03
Август
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
28 августа, 08:07
Август не радует: на Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер
23 августа, 08:41
Будут ливни и грозы: на Тюмень надвигается непогода
20 августа, 08:26
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
16 августа, 08:26
Штормовое предупреждение опять объявили в Тюменской области
13 августа, 08:20
Штормовое предупреждение: на Тюмень обрушится ливень
13 августа, 01:03
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются грозы и сильный ветер
6 августа, 01:04
Опасная погода: трассу под Тюменью заволокло туманом
Низкая видимость наблюдается на автодороге Тюмень — Омск на участке со 123 по 216 километры, сообщает «Уралуправтодор».
5 августа, 03:42
Крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии
4 августа, 10:07
Опять дожди и грозы. Лето в Тюмени закончилось?
4 августа, 08:20
Июль
Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются ливни и грозы
28 июля, 12:15
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
26 июля, 08:17
Лучше остаться дома. Град и грозы обрушатся сегодня на Тюмень
26 июля, 01:02
Грозы и ливневые дожди: в Тюменской области объявили вновь штормовое предупреждение
24 июля, 01:01
Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погоде
Сегодня на юге региона ожидаются сильные дожди с градом. Скорость ветра превысит 25 метров в секунду.
23 июля, 03:15
Опять штормовое: грозы и ливни обрушатся сегодня на Тюмень
23 июля, 01:01
На Тюмень надвигаются штормовой ветер и грозы
11 июля, 01:01
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
5 июля, 08:00

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