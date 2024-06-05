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Updated Сегодня, 08:22

Тюменского поджигателя храма суд арестовал на 2 месяца

Поджигателя храма в Тюмени оказался верующим, но его все равно арестовали

5 июня 2024, 08:20
Фото: 1MI

Тюменского поджигателя храма суд арестовал на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения тюменскому поджигателю храма Димитрия Донского на улице Республики. Сам же мужчина перед судьей давал совсем другие показания, отличающиеся от тех, которые публиковались в СМИ ранее.

Информацию о избранной мере поджигателю приводит Следственный Комитет по Тюменской области. На заседании судья постановил заключить подсудимого под стражу на 2 месяца до следующих разбирательств.

При этом на суде обвиняемый Юрий давал совсем другие показания, отличные от тех, что приводили СМИ до этого. Вместо подтверждения того, что он стал жертвой мошенников или состоял на учете в ПНД и поджег храм из-за неприязни к Патриарху Кириллу мужчина рассказал, что все произошло неожиданно.

Фото: СУ СК по Тюменской области

Он выпил вина, взял велосипед, поехал к храму и бросил в него зажигательную смесь. После чего скрылся. На суде при этом вину свою признал, сказав что является верующим человеком.

Напомним, что дело с поджигателем храма взял на контроль Александр Бастрыкин.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Пожар#Поджог#Храм
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