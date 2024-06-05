Поджигателя храма в Тюмени оказался верующим, но его все равно арестовали

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Информацию о избранной мере поджигателю приводит Следственный Комитет по Тюменской области. На заседании судья постановил заключить подсудимого под стражу на 2 месяца до следующих разбирательств.
При этом на суде обвиняемый Юрий давал совсем другие показания, отличные от тех, что приводили СМИ до этого. Вместо подтверждения того, что он стал жертвой мошенников или состоял на учете в ПНД и поджег храм из-за неприязни к Патриарху Кириллу мужчина рассказал, что все произошло неожиданно.
Он выпил вина, взял велосипед, поехал к храму и бросил в него зажигательную смесь. После чего скрылся. На суде при этом вину свою признал, сказав что является верующим человеком.
Напомним, что дело с поджигателем храма взял на контроль Александр Бастрыкин.