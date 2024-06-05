Поджигателя храма в Тюмени оказался верующим, но его все равно арестовали

При этом на суде обвиняемый Юрий давал совсем другие показания, отличные от тех, что приводили СМИ до этого. Вместо подтверждения того, что он стал жертвой мошенников или состоял на учете в ПНД и поджег храм из-за неприязни к Патриарху Кириллу мужчина рассказал, что все произошло неожиданно.