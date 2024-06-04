Посягнул на святыню. На тюменского поджигателя храма отреагировал губернатор Моор

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
О попытке поджога храма Димитрия Донского глава региона высказался у себя в телеграм-канале. По словам губернатора, такие деяния в Тюмени недопустимы и отвечать за них нужно по всей строгости закона.
«С 43-летним местным жителем будут работать следователи, они выяснят мотивы, которые толкнули мужчину на преступление. Спасибо нашим правоохранительным органам за оперативную работу», — написал Моор.
Напомним, что мужчину, попытавшегося поджечь храм в Тюмени задержали практически сразу. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью в стены здания, а после скрылся на велосипеде. Сейчас следователи выясняют мотивы задержанного. Дело на контроль взял Александр Бастрыкин — глава Следственного Комитета.