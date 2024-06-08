Детей, найденных в свердловском лесу, везут в Тюмень

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:12
На просьбу женщины откликнулись региональные Минздравы обоих субъектов Российской Федерации, оперативно согласовав взаимодействие.
В настоящее время Вика и Гриша уже летят в родной город на вертолете санавиации. Их сопровождает специализированная бригада медиков. В Тюмени ребят отправят поправлять здоровье в одну из городских больниц.
Медики оценивают состояние детей, потерявшихся в лесу несколько суток назад, как средней тяжести, имеются признаки обезвоживания.
Ранее «Наш Город» писал, что Вику и Гришу из Тюмени, заблудившихся в лесу в Слободо-Туринском районе 4 июня, нашли сегодня утром добровольцы из Екатеринбурга. Волонтеров в ближайшее время представят к награде.