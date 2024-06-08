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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Детей, найденных в свердловском лесу, транспортируют на вертолете в Тюмень

Детей, найденных в свердловском лесу, везут в Тюмень

8 июня 2024, 08:09
Фото: 1MI

Детей, найденных в свердловском лесу, транспортируют на вертолете в Тюмень

12-летнего Гришу и 10-летнюю Вику, обнаруженных в субботу утром в лесу в Свердловской области, доставят вертолетом в Тюмень. О транспортировке ребят в областную столицу медиков попросила их мама.
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Дети

На просьбу женщины откликнулись региональные Минздравы обоих субъектов Российской Федерации, оперативно согласовав взаимодействие.

Видео: Минздрав Свердловской области

В настоящее время Вика и Гриша уже летят в родной город на вертолете санавиации. Их сопровождает специализированная бригада медиков. В Тюмени ребят отправят поправлять здоровье в одну из городских больниц.

Медики оценивают состояние детей, потерявшихся в лесу несколько суток назад, как средней тяжести, имеются признаки обезвоживания.

Известны имена волонтеров, которые нашли пропавших в лесу Вику и Гришу
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Ранее «Наш Город» писал, что Вику и Гришу из Тюмени, заблудившихся в лесу в Слободо-Туринском районе 4 июня, нашли сегодня утром добровольцы из Екатеринбурга. Волонтеров в ближайшее время представят к награде.

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