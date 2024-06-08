Без левых поворотов: на Первомайской запретят поворачивать налево

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, данная мера позволит снизить аварийность на данном участке и повысит пропускную способность.
«Перекресток Герцена-Первомайская является одним из самых аварийным и находится постоянным контролем специалистов Госавтоинспекции и администрации города Тюмени. Ранее здесь меняли режим работы светофора, ставили стрелки, но очень трудно обеспечить дорожную безопасность и хорошую пропускную способность на развязке, интенсивность движения по которой составляет до двух тысяч автомобилей в час», — сообщили в ГИБДД.
Мониторинг перекрестка после введенного запрета продолжится.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у горожан заберут земельные участки и гаражи на улице Даудельной, 44 для строительства новой дороги. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.