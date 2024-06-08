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В Тюмени закроют левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герц

Без левых поворотов: на Первомайской запретят поворачивать налево

8 июня 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Тюмени закроют левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герц

С 20 июня в Тюмени отменят левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герцена при движении от железнодорожного вокзала в сторону Камышинской.

Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, данная мера позволит снизить аварийность на данном участке и повысит пропускную способность.

«Перекресток Герцена-Первомайская является одним из самых аварийным и находится постоянным контролем специалистов Госавтоинспекции и администрации города Тюмени. Ранее здесь меняли режим работы светофора, ставили стрелки, но очень трудно обеспечить дорожную безопасность и хорошую пропускную способность на развязке, интенсивность движения по которой составляет до двух тысяч автомобилей в час», — сообщили в ГИБДД.

Мониторинг перекрестка после введенного запрета продолжится.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у горожан заберут земельные участки и гаражи на улице Даудельной, 44 для строительства новой дороги. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

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