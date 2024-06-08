Без левых поворотов: на Первомайской запретят поворачивать налево

В Тюмени закроют левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герц

С 20 июня в Тюмени отменят левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герцена при движении от железнодорожного вокзала в сторону Камышинской.