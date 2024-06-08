Тюменским контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты

Тюменским военным в два раза увеличили единовременную выплату

В Тюменской области в два раза увеличили единовременную выплату контрактникам. Теперь размер региональной выплаты составляет 205 тысяч рублей, ранее — 100 тысяч. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.