nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Тюменским военным в два раза увеличили единовременную выплату

Тюменским контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты

8 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI

Тюменским военным в два раза увеличили единовременную выплату

В Тюменской области в два раза увеличили единовременную выплату контрактникам. Теперь размер региональной выплаты составляет 205 тысяч рублей, ранее — 100 тысяч. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Таким образом, общая сумма, с учетом федеральной выплаты в размере 195 тысяч рублей, достигает 400 тысяч. С

В документе указано, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года.

Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области

Служба на территории России:

  • единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
  • единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
  • ежемесячная заработная плата — от 40 000 рублей.

Служба в зоне СВО:

  • единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
  • единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
  • при выполнении боевых задач — от 210 000 рублей (ежемесячно);
  • дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский военный комиссариат опубликовал более 40 вакансий для военнослужащих по контракту. Требуются водители, разведчики, командиры отделений и стрелки.

Читайте также:
Без левых поворотов: на Первомайской запретят поворачивать налевоУ горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дорогиИзвестны имена волонтеров, которые нашли пропавших в лесу Вику и Гришу
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Единовременные выплаты#Контракт#Моор#СВО
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
Сегодня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
Сегодня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Вчера, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Вчера, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Вчера, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Вчера, 08:07
"