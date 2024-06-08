Тюменским контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты

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Таким образом, общая сумма, с учетом федеральной выплаты в размере 195 тысяч рублей, достигает 400 тысяч. С
В документе указано, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года.
Служба на территории России:
Служба в зоне СВО:
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский военный комиссариат опубликовал более 40 вакансий для военнослужащих по контракту. Требуются водители, разведчики, командиры отделений и стрелки.