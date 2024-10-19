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Контракт

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2024
Компанию арестованного Алексея Гоцыка лишили исторического здания в Тобольске
Решение о расторжении договора аренды здания бывшей мужской гимназии приняла администрация Тобольска. В настоящее время особняк, расположенный в исторической части города, доступен для безвозмездного пользования или аренды.
19 октября, 06:38
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
20 августа, 06:46
Тюменским контрактникам увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты
8 июня, 07:51
Компания, сорвавшая стройку обхода Тюмени, получила новый иск в ХМАО
С компании «Мострострой-11», которая зарегистрирована в Сургуте и сорвала срок завершения реконструкции обхода Тюмени, потребовали около 11 млн рублей.
26 апреля, 10:37
2023
В Тюмени готовы потратить 30,5 млн руб. на строительство автомобильного тоннеля
Конкурс на определение подрядчика прошел еще в прошлом году. Сейчас в проект вносят последние доработки.
18 октября 2023, 09:00
«Почему не хотите?»: тюменцам снова предлагают заключить контракт на военную службу
26 июня 2023, 12:44
Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе
4 мая 2023, 11:50
Транспортная компания могла незаконно получить контракт с администрацией
16 января 2023, 04:40
2022
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
22 декабря 2022, 11:43
Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК
Концерн «Алмаз-Антей» и тюменская компания «Инновационные технологии» запустят совместное производство мобильного программно-аппаратного комплекса (МПАК) глушения нефтяных и газовых скважин. Договор о сотрудничестве был подписан в рамках топливно-энергетического форума 2022.
21 декабря 2022, 06:11

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