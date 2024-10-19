Компанию арестованного Алексея Гоцыка лишили исторического здания в Тобольске

Решение о расторжении договора аренды здания бывшей мужской гимназии приняла администрация Тобольска. В настоящее время особняк, расположенный в исторической части города, доступен для безвозмездного пользования или аренды.