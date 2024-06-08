У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги

Заметим, что работы по реконструкции дорог в границе Даудельная — Софьи Ковалевской запланированы не только на участке Даудельной от Профсоюзной до Софьи Ковалевской, но и на улице Софьи Ковалевской от Советской до Даудельной. На работы по строительству дороги по улице С. Ковалевской потратят 60,3 миллиона рублей. Ее протяженность составит 272,9 метра. Стройработы пройдут в период с 2026 по 2030 годы.