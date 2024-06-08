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Власти изымут гаражи и участки в центре Тюмени из-за строительства дороги

У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги

8 июня 2024, 06:40
Фото: 1MI

Власти изымут гаражи и участки в центре Тюмени из-за строительства дороги

Власти Тюмени изымут у горожан земельные участки в центре города и расположенные на них гаражи ради строительства новой дороги. Речь идет о возведении автодороги по улице Даудельной на участке от Профсоюзной до Софьи Ковалевской.
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном распоряжении администрации города.

В целом у горожан заберут около 40 гаражей по улице Даудельная, 44.

Заметим, что работы по реконструкции дорог в границе Даудельная — Софьи Ковалевской запланированы не только на участке Даудельной от Профсоюзной до Софьи Ковалевской, но и на улице Софьи Ковалевской от Советской до Даудельной. На работы по строительству дороги по улице С. Ковалевской потратят 60,3 миллиона рублей. Ее протяженность составит 272,9 метра. Стройработы пройдут в период с 2026 по 2030 годы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство#Гаражи
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