У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном распоряжении администрации города.
В целом у горожан заберут около 40 гаражей по улице Даудельная, 44.
Заметим, что работы по реконструкции дорог в границе Даудельная — Софьи Ковалевской запланированы не только на участке Даудельной от Профсоюзной до Софьи Ковалевской, но и на улице Софьи Ковалевской от Советской до Даудельной. На работы по строительству дороги по улице С. Ковалевской потратят 60,3 миллиона рублей. Ее протяженность составит 272,9 метра. Стройработы пройдут в период с 2026 по 2030 годы.