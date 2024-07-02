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Вертолеты

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В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира
2 июля, 13:31
Детей, найденных в свердловском лесу, везут в Тюмень
8 июня, 08:09
2023
Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой
Тюменцы сообщают о том, что над центром города с ранного утра летает вертолет. Горожене отмечают что уже видели его ранее и в других районах Тюмени.
15 мая 2023, 03:43
2022
Тюменские власти будут летать на четырех комфортабельных вертолетах за 15 млн рублей
16 декабря 2022, 12:27

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