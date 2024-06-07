Депутата Андрея Кима отправили под домашний арест

Андрей Ким является депутатом Тюменской городской Думы VIII созыва от партии КПРФ, членом постоянной комиссий Тюменской городской Думы по благоустройству и городскому хозяйству и комиссии по градостроительству и землепользованию. С 2023 года занимает должность заместителя директора ООО «Альянс», компании, специализирующейся на сборе отходов, ремонту техники.