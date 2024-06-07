Депутата Андрея Кима отправили под домашний арест

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
«Ленинский районный суд избрал Андрею Киму меру пресечения в виде домашнего ареста, на срок два месяца по статье УК РФ „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“ и статье „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение“, — сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Андрей Ким является депутатом Тюменской городской Думы VIII созыва от партии КПРФ, членом постоянной комиссий Тюменской городской Думы по благоустройству и городскому хозяйству и комиссии по градостроительству и землепользованию. С 2023 года занимает должность заместителя директора ООО «Альянс», компании, специализирующейся на сборе отходов, ремонту техники.