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Published Сегодня, 05:09

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Суд отправил под домашний арест депутата гордумы Тюмени за мошенничество

Депутата Андрея Кима отправили под домашний арест

7 июня 2024, 05:09
Фото: 1MI

Суд отправил под домашний арест депутата гордумы Тюмени за мошенничество

Депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима, обвиненного в мошенничестве, отправили под домашний арест до 3 августа. Такое решение принял Ленинский районный суд города.
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Арест
«Ленинский районный суд избрал Андрею Киму меру пресечения в виде домашнего ареста, на срок два месяца по статье УК РФ „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“ и статье „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение“, — сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Андрей Ким является депутатом Тюменской городской Думы VIII созыва от партии КПРФ, членом постоянной комиссий Тюменской городской Думы по благоустройству и городскому хозяйству и комиссии по градостроительству и землепользованию. С 2023 года занимает должность заместителя директора ООО «Альянс», компании, специализирующейся на сборе отходов, ремонту техники.

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