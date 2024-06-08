Медики рассказали о состоянии здоровья Вики и Гриши из Тюмени, потерявшихся в лесу

Напомним, Вику и Гришу обнаружили сегодня около 6 утра добровольцы в районе деревни Ермолино. Ребят доставили к месту, где их ждала группа эвакуации. Дети устали, замёрзли и проголодались, их передали врачам скорой помощи. В настоящее время они в больнице. Вместе с Гришей и Викой находится их мама.