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Updated Сегодня, 05:23

Медики рассказали о состоянии здоровья детей из Тюмени, потерявшихся в лесу

Медики рассказали о состоянии здоровья Вики и Гриши из Тюмени, потерявшихся в лесу

8 июня 2024, 05:18
Фото: 1MI

Медики рассказали о состоянии здоровья детей из Тюмени, потерявшихся в лесу

10-летнюю Вику и 12-летнего Гришу Крепп из Тюмени, найденных спустя несколько суток в лесу, госпитализировали в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.
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Дети

У ребят имеются признаки обезвоживания. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Видео: Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области
«Сознание — адекватное. Дети поставлены на учет в Центр медицины и катастроф. Проводится весь спектр медицинского обследования», — сообщил лечащий врач Дилшод Гиëев.

Напомним, Вику и Гришу обнаружили сегодня около 6 утра добровольцы в районе деревни Ермолино. Ребят доставили к месту, где их ждала группа эвакуации. Дети устали, замёрзли и проголодались, их передали врачам скорой помощи. В настоящее время они в больнице. Вместе с Гришей и Викой находится их мама.

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