Медики рассказали о состоянии здоровья Вики и Гриши из Тюмени, потерявшихся в лесу

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
У ребят имеются признаки обезвоживания. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
«Сознание — адекватное. Дети поставлены на учет в Центр медицины и катастроф. Проводится весь спектр медицинского обследования», — сообщил лечащий врач Дилшод Гиëев.
Напомним, Вику и Гришу обнаружили сегодня около 6 утра добровольцы в районе деревни Ермолино. Ребят доставили к месту, где их ждала группа эвакуации. Дети устали, замёрзли и проголодались, их передали врачам скорой помощи. В настоящее время они в больнице. Вместе с Гришей и Викой находится их мама.