Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Информацию о прыжке парня с моста и его поисками публикует тюменское МЧС. Как выяснилось, до прыжка 22-летний Сергей находился дома у матери с другом и выпивал.
После им позвонила подруга и попросила приехать в бар в центре города. Туда оба парня и направились, где продолжили выпивать, а после — завязали драку. Конфликтовавших быстро разняла охрана и они быстро помирились.
Как рассказала изданию «МегаТюмень» мать погибшего Ольга Удальцова, уже поздно ночью с телефона сына ей позвонила подруга Сергея, сообщив, что он прыгнул с моста.
Как выяснилось позже, до прыжка Сергей сильно поругался с той самой подругой, потому что она не хотела ехать домой. Будучи пьяным, Сергей залез на опору моста, что-то крикнул и прыгнул вниз.
Друг ринулся за Сергеем в воду и пытался спасти его, но долго проплыть не смог. После он выбрался на берег и побежал по течению, однако прыгнувшего уже не было видно. Друг увидел катер береговой охраны и позвал на помощь.
Тело прыгнувшего до сих пор не нашли. На то, что Сергей выжил, шансов практически нет.
Ранее сообщалось, что в Тюмени зафиксировали самый аварийный день в этом году.