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История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город

Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город

5 июня 2024, 09:50
Фото: 1MI

История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город

В Тюмени молодой человек после драки и скандалов со знакомой девушки, будучи пьяным, прыгнул с моста в реку. Его тело до сих пор ищут. Такой поступок шокировал всех знакомых и близких прыгнувшего.

Информацию о прыжке парня с моста и его поисками публикует тюменское МЧС. Как выяснилось, до прыжка 22-летний Сергей находился дома у матери с другом и выпивал.

После им позвонила подруга и попросила приехать в бар в центре города. Туда оба парня и направились, где продолжили выпивать, а после — завязали драку. Конфликтовавших быстро разняла охрана и они быстро помирились.

Как рассказала изданию «МегаТюмень» мать погибшего Ольга Удальцова, уже поздно ночью с телефона сына ей позвонила подруга Сергея, сообщив, что он прыгнул с моста.

Как выяснилось позже, до прыжка Сергей сильно поругался с той самой подругой, потому что она не хотела ехать домой. Будучи пьяным, Сергей залез на опору моста, что-то крикнул и прыгнул вниз.

Друг ринулся за Сергеем в воду и пытался спасти его, но долго проплыть не смог. После он выбрался на берег и побежал по течению, однако прыгнувшего уже не было видно. Друг увидел катер береговой охраны и позвал на помощь.

Тело прыгнувшего до сих пор не нашли. На то, что Сергей выжил, шансов практически нет.

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