Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Тюмень

Напомним, мощные вспышки на Солнце класса М были зафиксированы в ночь на 8 июня. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения. В связи с чем ученые прогнозировали плазменный удар с магнитными бурями.