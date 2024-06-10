nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Мощная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Тюмень

Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Тюмень

10 июня 2024, 04:47
Фото: 1MI

Мощная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Тюмень

Сила геоударов будет достигать 6 баллов. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, начнется магнитная буря около восьми часов вечера 10 июня и продлится вплоть до десяти часов утра 11 июня. Пик наступит ближе к ночи.
«Облака плазмы — последствия вспышки на Солнце M9.7 и удара по Земле тяжёлыми частицами облаками плазмы. К Земле в понедельник придут периферийные, но всё же достаточно плотные, области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — сообщили эксперты.

Напомним, мощные вспышки на Солнце класса М были зафиксированы в ночь на 8 июня. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения. В связи с чем ученые прогнозировали плазменный удар с магнитными бурями.

Ранее «Наш Город» писал, что в середине этой недели на тюменскую землю придет 30-градусная жара. Зной продержится до воскресенья.

Читайте также:
Минус 19 сантиметров за сутки. Тура продолжает мелетьПропал три дня назад: в Тюменской области ищут 24-летнего парняПосле гроз и дождей в Тюмень придет 30-градусная жара
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Вспышки на Солнце
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
8 июня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
8 июня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
7 июня, 07:29
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
7 июня, 08:07
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
7 июня, 01:00
Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров
Вчера, 05:42
"