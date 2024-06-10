Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Тюмень

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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«Облака плазмы — последствия вспышки на Солнце M9.7 и удара по Земле тяжёлыми частицами облаками плазмы. К Земле в понедельник придут периферийные, но всё же достаточно плотные, области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — сообщили эксперты.
Напомним, мощные вспышки на Солнце класса М были зафиксированы в ночь на 8 июня. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения. В связи с чем ученые прогнозировали плазменный удар с магнитными бурями.
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