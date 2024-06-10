После гроз и дождей в Тюмень придет 30-градусная жара

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В праздничный День России, 12 июня, в Тюмени к полудню столбики термометров поднимутся до +27…+29, ночью покажут +12….+14. При этом день ожидается солнечным и без осадков.
В четверг и пятницу в областную столицу придет 32-градусная жара. В четверг максимальная дневная температура воздуха составит +30…+32, ночью ожидается +15….+18. Осадки в этот день маловероятны. В пятницу, 15 июня, метеорологи прогнозируют небольшие дожди в первой половине дня, однако осадки прохладу не принесут — температура воздуха составит +31…+32.
В субботу, 16 июня, существенно погода не поменяется: +30…+31, кратковременные дожди. В воскресенье синоптики обещают грозы, усиление ветра до 10 м/с и небольшое похолодание до +24….+26.
На юге Тюменской области в ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди, грозы, местами пройдет град. Скорость ветра при порывах будет достигать 18-23 м/с, максимальная дневная температура воздуха составит +20…+25. В среду, 12 июня, на территории всего региона потеплеет до +25….+30.