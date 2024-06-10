После гроз и дождей в Тюмень придет 30-градусная жара

В четверг и пятницу в областную столицу придет 32-градусная жара. В четверг максимальная дневная температура воздуха составит +30…+32, ночью ожидается +15….+18. Осадки в этот день маловероятны. В пятницу, 15 июня, метеорологи прогнозируют небольшие дожди в первой половине дня, однако осадки прохладу не принесут — температура воздуха составит +31…+32.