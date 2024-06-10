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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

На Тюменскую область надвигается 30-градусная жара

После гроз и дождей в Тюмень придет 30-градусная жара

10 июня 2024, 03:26
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается 30-градусная жара

Знойная погода ожидается ближе к середине этой недели. По прогнозам метеорологов, уже во вторник, 11 июня, в областной столице в дневные часы, несмотря на дожди, воздух прогреется до +23…+25.

В праздничный День России, 12 июня, в Тюмени к полудню столбики термометров поднимутся до +27…+29, ночью покажут +12….+14. При этом день ожидается солнечным и без осадков.

В четверг и пятницу в областную столицу придет 32-градусная жара. В четверг максимальная дневная температура воздуха составит +30…+32, ночью ожидается +15….+18. Осадки в этот день маловероятны. В пятницу, 15 июня, метеорологи прогнозируют небольшие дожди в первой половине дня, однако осадки прохладу не принесут — температура воздуха составит +31…+32.

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В субботу, 16 июня, существенно погода не поменяется: +30…+31, кратковременные дожди. В воскресенье синоптики обещают грозы, усиление ветра до 10 м/с и небольшое похолодание до +24….+26.

На юге Тюменской области в ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди, грозы, местами пройдет град. Скорость ветра при порывах будет достигать 18-23 м/с, максимальная дневная температура воздуха составит +20…+25. В среду, 12 июня, на территории всего региона потеплеет до +25….+30.

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