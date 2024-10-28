Вспышки на Солнце

Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень

Сила геоударов будет достигать 6 баллов. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, начнется магнитная буря около восьми часов вечера 10 июня и продлится вплоть до десяти часов утра 11 июня. Пик наступит ближе к ночи.