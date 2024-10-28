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Вспышки на Солнце

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Октябрь
Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
28 октября, 07:17
Магнитная буря завершилась на Земле, но расслабляться тюменцам рано
Обрушившаяся сегодня на Землю магнитная буря класса G1 оказалась непродолжительной и закончилась спустя несколько часов.
19 октября, 11:07
Сильнейшая вспышка за последние 30 лет: на Тюмень надвигается мощная магнитная буря
4 октября, 06:24
Сентябрь
Магнитная буря обрушится на Тюмень в середине рабочей недели
25 сентября, 06:43
Готовьте таблетки: на Тюмень надвигается мощный геошторм
16 сентября, 06:06
«Это было эпично»: невероятные фото полярного сияния в тюменском небе
13 сентября, 03:51
Опять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря
6 сентября, 07:35
Август
На Солнце произошла мощная вспышка: тюменцев ждет очередная магнитная буря
Пять мощных вспышек на Солнце, в том числе одна высочайшего класса Х, зафиксированы 14 и 15 августа ученые Института прикладной геофизики.
15 августа, 06:47
Июль
Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью
Жители юга Тюменской области предстоящей ночью смогут увидеть редкое для тюменского региона явление — северное сияние. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля.
30 июля, 08:25
Июнь
Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
Сила геоударов будет достигать 6 баллов. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, начнется магнитная буря около восьми часов вечера 10 июня и продлится вплоть до десяти часов утра 11 июня. Пик наступит ближе к ночи.
10 июня, 04:47
Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышки
Мощные вспышки на Солнце класса М зафиксировали в ночь на 8 июня ученые Института прикладной геофизики. Их продолжительность составила от 8 до 44 минут.
8 июня, 11:02
Май
Запасайтесь таблетками: мощная магнитная буря обрушилась на Тюмень
Причина возмущение магнитного поля Земли — выбросы корональной массы на Солнце, зарегистрированные 29 мая. По информации ученых Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сила ударов может достигать экстремального уровня.
31 мая, 07:13
Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года
29 мая, 01:15
Ученые изучают странное поведение магнитосферы Земли
Специалисты сообщают об аномалии в магнитосфере нашей планеты, которая не на шутку их обеспокоила. О том, какая опасность угрожает жителям Земли, — расскажем далее.
28 мая, 19:11
Апрель
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
26 апреля, 01:00
Февраль
Магнитные бури в марте 2024 года. Какие сюрпризы приготовила весна жителям Тюмени
29 февраля, 12:01

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