Пропал три дня назад: в Тюменской области ищут 24-летнего парня

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут 24-летнего Владимира Морозова из Ишима. Местонахождение молодого человека неизвестно с 7 июня.
Рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную футболку и синие джинсы.
Молодой человек может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшие 4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика найдены живыми. Дети доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.