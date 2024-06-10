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Published Сегодня, 03:59

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Updated Сегодня, 04:01

В Тюменской области пропал 24-летний парень

Пропал три дня назад: в Тюменской области ищут 24-летнего парня

10 июня 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области пропал 24-летний парень

Местонахождение Владимира Морозова неизвестно с 7 июня. Волонтеры просят помочь с поисками пропавшего.

Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут 24-летнего Владимира Морозова из Ишима. Местонахождение молодого человека неизвестно с 7 июня.

Рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную футболку и синие джинсы.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Молодой человек может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшие 4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика найдены живыми. Дети доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

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