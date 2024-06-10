Минус 19 сантиметров за сутки. Тура продолжает мелеть

В Иртыше за последние сутки вода в районе Увата прибыла на 2 сантиметра — до 11,78 метра, в районе села Демьянское на 3 сантиметра — до 975 сантиметров. В районе Тобольска уровень воды в Иртыше не изменился и остался на отметке 784 сантиметра выше нуля поста.