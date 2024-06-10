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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Уровень воды в тюменской Туре за сутки снизился на 19 сантиметров

Минус 19 сантиметров за сутки. Тура продолжает мелеть

10 июня 2024, 04:07
Фото: 1MI

Уровень воды в тюменской Туре за сутки снизился на 19 сантиметров

Уровень воды в реке опустился за последние сутки до 235 сантиметров выше нулевой отметки. Меньше чем за три недели Тура обмелела на 2,77 метра. По данным Центр регистра и кадастра, годом ранее 10 июня уровень воды в реке составлял -29 сантиметров.

В Иртыше за последние сутки вода в районе Увата прибыла на 2 сантиметра — до 11,78 метра, в районе села Демьянское на 3 сантиметра — до 975 сантиметров. В районе Тобольска уровень воды в Иртыше не изменился и остался на отметке 784 сантиметра выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе и Ишиме уровень воды продолжает снижаться. За последние сутки в Тоболе уровень снизился от 3 до 7 сантиметров, в Ишиме — от 3 до 9 сантиметров. В районе села Абатское критическая отметка, 960 сантиметров, пока превышена — вода убыла на 3 сантиметра, до 10,14 метра.

Ранее «Наш Город» писал, что гидрологи прогнозируют в этом году обновление нового абсолютного минимума реки Туры. Обмелению реки будет способствовать жаркая погода. На сегодняшний день абсолютным минимум считают отметку -93 сантиметра. Данный антирекорд был зафиксирован 1 октября 2023 года.

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