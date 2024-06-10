Минус 19 сантиметров за сутки. Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Иртыше за последние сутки вода в районе Увата прибыла на 2 сантиметра — до 11,78 метра, в районе села Демьянское на 3 сантиметра — до 975 сантиметров. В районе Тобольска уровень воды в Иртыше не изменился и остался на отметке 784 сантиметра выше нуля поста.
В Тоболе и Ишиме уровень воды продолжает снижаться. За последние сутки в Тоболе уровень снизился от 3 до 7 сантиметров, в Ишиме — от 3 до 9 сантиметров. В районе села Абатское критическая отметка, 960 сантиметров, пока превышена — вода убыла на 3 сантиметра, до 10,14 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что гидрологи прогнозируют в этом году обновление нового абсолютного минимума реки Туры. Обмелению реки будет способствовать жаркая погода. На сегодняшний день абсолютным минимум считают отметку -93 сантиметра. Данный антирекорд был зафиксирован 1 октября 2023 года.