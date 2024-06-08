Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышки

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов эВ и вплоть до выше 100 миллионов эВ).
«Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам T около 1 миллиарда градусов. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне ещё не менее, чем 2-3 суток. Проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов, но радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас, безусловно, исключительно негативный», — сообщили ученые.
И добавили, что не исключают вероятность плазменного удара с магнитными бурями через двое суток. Примерно столько требуется более медленным плазменным облакам, чтобы добраться до Земли. Ожидается магнитная буря силой до 4 баллов. Геошторм продлится, по прогнозам, в течение двух суток — 10 и 11 июня.
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