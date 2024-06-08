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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

На Тюмень обрушится мощная магнитная буря

Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышки

8 июня 2024, 11:02
Фото: 1MI

На Тюмень обрушится мощная магнитная буря

Мощные вспышки на Солнце класса М зафиксировали в ночь на 8 июня ученые Института прикладной геофизики. Их продолжительность составила от 8 до 44 минут.

Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов эВ и вплоть до выше 100 миллионов эВ).

«Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам T около 1 миллиарда градусов. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне ещё не менее, чем 2-3 суток. Проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов, но радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас, безусловно, исключительно негативный», — сообщили ученые.
Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года
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И добавили, что не исключают вероятность плазменного удара с магнитными бурями через двое суток. Примерно столько требуется более медленным плазменным облакам, чтобы добраться до Земли. Ожидается магнитная буря силой до 4 баллов. Геошторм продлится, по прогнозам, в течение двух суток — 10 и 11 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне по Бердюжскому району промчался смерч. Пострадали дома в селе Бердюжье, расположенные на улицах Калинина, Чкалова, Маяковского.

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