Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышки

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов эВ и вплоть до выше 100 миллионов эВ).