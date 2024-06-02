Труп мужчины обнаружили на крыше магазина в Тюмени

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Информацию подтвердили в СУ СК по Тюменской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что пропавшего 10 мая жителя Тюменской области Сергея Попцова нашли мертвы спустя две недели. Его тело обнаружили в реке Тура 23 мая.