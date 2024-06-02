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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Тюмени обнаружили труп мужчины на крыше магазина в Зареке

Труп мужчины обнаружили на крыше магазина в Тюмени

2 июня 2024, 05:44
Фото: Следственный комитет

В Тюмени обнаружили труп мужчины на крыше магазина в Зареке

Труп мужчины обнаружили накануне в Тюмени на улице Заречный проезд на крыше одного из зданий. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Информацию подтвердили в СУ СК по Тюменской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что пропавшего 10 мая жителя Тюменской области Сергея Попцова нашли мертвы спустя две недели. Его тело обнаружили в реке Тура 23 мая.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Труп
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