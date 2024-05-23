«Найден, погиб»: в Тюмени завершили поиски мужчины, который пропал две недели назад

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Мужчину начали искать еще 10 мая. Сегодня, 23 мая стало известно об обнаружении его тела. Попцова искали на территории Заводоуковска и Тюмени.
О причинах гибели тюменца не сообщается. В «ЛизаАлерт» сообщили, что не комментируют подобные вопросы.
В Следственное управление СК по Тюменской области направлен запрос. На момент подготовки материала к публикации, ответ не поступил.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени, Новосибирске и Томске ведут поиски пропавшего 39-летнего мужчины.