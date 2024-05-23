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Пропавший две недели назад тюменец найден мертвым

«Найден, погиб»: в Тюмени завершили поиски мужчины, который пропал две недели назад

23 мая 2024, 15:19
Фото: 1MI

Пропавший две недели назад тюменец найден мертвым

Поиски 38-летнего Сергея Попцова из Тюменской области остановлены. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчину начали искать еще 10 мая. Сегодня, 23 мая стало известно об обнаружении его тела. Попцова искали на территории Заводоуковска и Тюмени.

О причинах гибели тюменца не сообщается. В «ЛизаАлерт» сообщили, что не комментируют подобные вопросы.

В Следственное управление СК по Тюменской области направлен запрос. На момент подготовки материала к публикации, ответ не поступил.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени, Новосибирске и Томске ведут поиски пропавшего 39-летнего мужчины.

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