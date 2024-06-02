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ост уровня воды в тюменских реках Иртыш и Тобол замедлился

Паводок в Тюменской области: рост замедлился — реки начали мелеть

2 июня 2024, 04:11
Фото: 1MI

ост уровня воды в тюменских реках Иртыш и Тобол замедлился

Рост уровня воды в тюменских реках Иртыш и Тобол замедлился. За последний сутки уровень Иртыша в районе Тобольска поднялся на 2 сантиметра — до 775 сантиметров при критической отметке 853 сантиметра.
Сюжет
Тура

В Увате вода прибыла на 3 сантиметра — до 11,51 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 949 сантиметров выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет на утро 2 июня 781 сантиметр выше нулевой отметки. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился на 3 сантиметра — до 694 и 765 сантиметров соответственно.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Продолжает снижаться уровень воды в Вагае — за сутки вода убыла на 1 сантиметр (820 сантиметров). В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 8 сантиметров (728 см), в районе Ишима — на 6 сантиметров (775 см), в районе села Абатское — на 3 сантиметра (10,37 метра), в районе села Викулово — на 6 сантиметров (10,13 метра).

В тюменской реке Тура уровень воды катастрофически снижается — за сутки он снизился на 13 сантиметров и составляет 393 сантиметра выше нулевой отметки.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская Тура начала мелеть с 21 мая. Меньше чем за две недели уровень воды в реке упал на 1,19 метра.

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