Паводок в Тюменской области: рост замедлился — реки начали мелеть

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Увате вода прибыла на 3 сантиметра — до 11,51 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 949 сантиметров выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет на утро 2 июня 781 сантиметр выше нулевой отметки. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился на 3 сантиметра — до 694 и 765 сантиметров соответственно.
Продолжает снижаться уровень воды в Вагае — за сутки вода убыла на 1 сантиметр (820 сантиметров). В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 8 сантиметров (728 см), в районе Ишима — на 6 сантиметров (775 см), в районе села Абатское — на 3 сантиметра (10,37 метра), в районе села Викулово — на 6 сантиметров (10,13 метра).
В тюменской реке Тура уровень воды катастрофически снижается — за сутки он снизился на 13 сантиметров и составляет 393 сантиметра выше нулевой отметки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская Тура начала мелеть с 21 мая. Меньше чем за две недели уровень воды в реке упал на 1,19 метра.