Паводок в Тюменской области: рост замедлился — реки начали мелеть

В Увате вода прибыла на 3 сантиметра — до 11,51 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 949 сантиметров выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет на утро 2 июня 781 сантиметр выше нулевой отметки. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился на 3 сантиметра — до 694 и 765 сантиметров соответственно.