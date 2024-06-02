Может рухнуть в любой момент: Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Тюмени

Жители дом, построенного в 1987 году в качестве временного жилья, сообщали о прогнивших межэтажных перекрытиях, фасаде и кровле, неисправной проводке. Здание признали аварийным еще в 2023 году, однако до настоящего времени нового жилья тюменцам так и не предоставили — срок расселения назначен лишь на 2029 год.