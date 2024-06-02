Может рухнуть в любой момент: Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Тюмени

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Жители дом, построенного в 1987 году в качестве временного жилья, сообщали о прогнивших межэтажных перекрытиях, фасаде и кровле, неисправной проводке. Здание признали аварийным еще в 2023 году, однако до настоящего времени нового жилья тюменцам так и не предоставили — срок расселения назначен лишь на 2029 год.
По данному факту тюменские следователи начали проверку. Генерал Бастрыкин потребовал предоставить доклад об ее результатах.
Ранее «Наш Город» писал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту проживания людей в аварийном доме в Тюмени по улице Индустриальной. Здание, несмотря на критические повреждения, не расселено.