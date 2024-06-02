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Под Тюменью десятки спасателей борются с ландшафтным пожаром

Десятки спасателей борются с ландшафтным пожаром под Тюменью

2 июня 2024, 03:47
Фото: 1MI

Под Тюменью десятки спасателей борются с ландшафтным пожаром

Ландшафтный пожар площадью 55 гектаров произошел накануне вечером в районе садовых обществ «Факел» и «Подорожник» под Тюменью. Там загорелась сухая трава.

На борьбу с огнем были направлены десять единиц техники и 29 сотрудников МЧС РФ, Тюменской авиабазы. Работы по ликвидации огня продолжались в течение всей ночи.

Отметим, ранее специалисты Авиалесоохраны спрогнозировали, что сразу после паводков в Тюменской области наступит сезон пожаров. Его пик придется на июнь.

В Тюменской области с 5 апреля в Тюменской области установлен особый пожарный режим. В период его действия режима запрещено посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать сухостой. За нарушения предусмотрены штрафы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС#Ландшафтный пожар
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