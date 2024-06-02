Десятки спасателей борются с ландшафтным пожаром под Тюменью

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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На борьбу с огнем были направлены десять единиц техники и 29 сотрудников МЧС РФ, Тюменской авиабазы. Работы по ликвидации огня продолжались в течение всей ночи.
Отметим, ранее специалисты Авиалесоохраны спрогнозировали, что сразу после паводков в Тюменской области наступит сезон пожаров. Его пик придется на июнь.
В Тюменской области с 5 апреля в Тюменской области установлен особый пожарный режим. В период его действия режима запрещено посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать сухостой. За нарушения предусмотрены штрафы.