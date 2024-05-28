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В Тюмени возобновили уголовное дело из-за разрушенного дома

Бастрыкин возобновил расследование дела о разрушенном доме в центре Тюмени

28 мая 2024, 10:44
Фото: 1MI

В Тюмени возобновили уголовное дело из-за разрушенного дома

В Тюмени по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возобновлено уголовное дело, касающиеся проживания в полуразрушенном доме незащищенных групп людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о жилом доме, который расположен по адресу: Индустриальная, 47. Объект построен в 1960 году, имеет трещины и другие критические технические повреждения. Однако в нем продолжают жить пенсионеры, инвалиды и дети.

В информационном центре СК подчеркнули, что поводом для возобновления уголовного дела стали обращения местных жителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на чиновников Тюмени возбудили уголовное дело за то, что не признали дом аварийным.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аварийное жилье#СКР#Александр Бастрыкин#СУ СК РФ по Тюменской области
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