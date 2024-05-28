Бастрыкин возобновил расследование дела о разрушенном доме в центре Тюмени

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Речь идет о жилом доме, который расположен по адресу: Индустриальная, 47. Объект построен в 1960 году, имеет трещины и другие критические технические повреждения. Однако в нем продолжают жить пенсионеры, инвалиды и дети.
В информационном центре СК подчеркнули, что поводом для возобновления уголовного дела стали обращения местных жителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на чиновников Тюмени возбудили уголовное дело за то, что не признали дом аварийным.