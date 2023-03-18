На чиновников возбудили уголовное дело за то, что не расселили аварийный дом

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
«Технические недостатки указанного дома могут повлечь его обрушение и препятствуют безопасному проживанию в нем людей. Вследствие этого были существенно нарушены права жильцов», — пояснили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, принимаются меры к восстановлению нарушенных жилищных прав потерпевших лиц, выясняются причастные к данной ситуации лица.
Ранее «Наш Город» писал, что общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку в многоквартирном доме на улице Индустриальная, 47. По словам активистов, здание рассыпалось на глазах. Но, несмотря на это, признавать его аварийным в администрации города отказывались. И даже планировали провести ремонт стоимостью 4 миллиона рублей.