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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

На чиновников возбудили уголовное дело за то, что не расселили аварийный дом

18 марта 2023, 06:37
Фото: 1MI

На чиновников Тюмени возбудили уголовное дело за то, что не признали дом аварийным

В отношении чиновников администрации Тюмени возбудили уголовное дело в связи с тем, что они нарушили права жителей многоквартирного дома. Дом на улице Индустриальной чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI
«Технические недостатки указанного дома могут повлечь его обрушение и препятствуют безопасному проживанию в нем людей. Вследствие этого были существенно нарушены права жильцов», — пояснили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, принимаются меры к восстановлению нарушенных жилищных прав потерпевших лиц, выясняются причастные к данной ситуации лица.

Ранее «Наш Город» писал, что общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку в многоквартирном доме на улице Индустриальная, 47. По словам активистов, здание рассыпалось на глазах. Но, несмотря на это, признавать его аварийным в администрации города отказывались. И даже планировали провести ремонт стоимостью 4 миллиона рублей.

Общественники просят прокуратуру проверить разрушающийся жилой дом в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Видео#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Следственный комитет#Следователи#Жалобы#Тюменцы#Происшествия#Безопасность#Тюменская область
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