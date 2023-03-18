На чиновников возбудили уголовное дело за то, что не расселили аварийный дом

На чиновников Тюмени возбудили уголовное дело за то, что не признали дом аварийным

В отношении чиновников администрации Тюмени возбудили уголовное дело в связи с тем, что они нарушили права жителей многоквартирного дома. Дом на улице Индустриальной чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания.

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