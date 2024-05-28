В Тобольске ищут мужчину, который метнул грязь в женщину-водителя автобуса. Видео

Posted Сегодня, 10:00
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Сообщается, что поступок мужчина совершил еще марте этого года. За рулем автобуса находилась женщина.
«Из-за шокового состояния водителя данный рейс был сорван. Водителю автобуса был нанесен серьезный моральный вред. Помогите найти хулигана», — говорится в сообщении, которое местные жители опубликовали в соцсетях.
О причинах такого поступка пока ничего неизвестно. Пострадавшая не смогла опознать мужчину.
Ранее «Наш город» сообщал, что Максим Афанасьев во второй раз стал мэром Тобольска.