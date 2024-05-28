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В Тобольске ищут мужчину, который метнул грязь в женщину-водителя автобуса

В Тобольске ищут мужчину, который метнул грязь в женщину-водителя автобуса. Видео

28 мая 2024, 10:00
Фото: 1MI

В Тобольске ищут мужчину, который метнул грязь в женщину-водителя автобуса

Житель Тобольска кинул горсть грязи в водителя автобуса прямо в салоне транспорта. Кадры этого инцидента оказались в социальных сетях.

Сообщается, что поступок мужчина совершил еще марте этого года. За рулем автобуса находилась женщина.

«Из-за шокового состояния водителя данный рейс был сорван. Водителю автобуса был нанесен серьезный моральный вред. Помогите найти хулигана», — говорится в сообщении, которое местные жители опубликовали в соцсетях.
Видео: Типичный Тобольск

О причинах такого поступка пока ничего неизвестно. Пострадавшая не смогла опознать мужчину.

Ранее «Наш город» сообщал, что Максим Афанасьев во второй раз стал мэром Тобольска.

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