Огромный тюменский полукилометровый шашлык попадет в Книгу рекордов России

Организаторы мероприятия — мэрия и местный грузинский ресторан утроят праздник еды на набережной Туры. За приготовлением мяса будет наблюдать представитель Книги рекордов России. Ожидается, что шашлык станет самым большим в нашей стране, его длина составит 438 метров.