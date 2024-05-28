Огромный тюменский полукилометровый шашлык попадет в Книгу рекордов России

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Организаторы мероприятия — мэрия и местный грузинский ресторан утроят праздник еды на набережной Туры. За приготовлением мяса будет наблюдать представитель Книги рекордов России. Ожидается, что шашлык станет самым большим в нашей стране, его длина составит 438 метров.
В достижении рекорда примут участие представители индустрии общественного питания, чиновники, студенты и журналисты. Начало мероприятия — в 16:00.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы хотят пожаловаться Путину из-за мангальных зон в парке рядом с жилыми домами.