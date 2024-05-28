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Updated Сегодня, 09:33

В Тюмени планируют приготовить шашлык длиной почти полкилометра

Огромный тюменский полукилометровый шашлык попадет в Книгу рекордов России

28 мая 2024, 09:31
Фото: 1MI

В Тюмени планируют приготовить шашлык длиной почти полкилометра

Самый большой шашлык в России планируют приготовить в Тюмени. Мероприятие состоится 20 июля в преддверии Дня города.

Организаторы мероприятия — мэрия и местный грузинский ресторан утроят праздник еды на набережной Туры. За приготовлением мяса будет наблюдать представитель Книги рекордов России. Ожидается, что шашлык станет самым большим в нашей стране, его длина составит 438 метров.

В достижении рекорда примут участие представители индустрии общественного питания, чиновники, студенты и журналисты. Начало мероприятия — в 16:00.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы хотят пожаловаться Путину из-за мангальных зон в парке рядом с жилыми домами.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Мясо#День города
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