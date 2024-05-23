Тюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Истцом выступило Северо-Уральское управление Росприроднадзора. Претензии ведомства касаются дела о нанесении вреда окружающей среде.
По данным из открытых источников, учредителем компании «Молоко» является ООО «Казанское», а также УК «АРСИБ Агро» и УК «АРСИБ Холдинг Групп».
О конкретных претензиях Росприроднадзора не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что таможенники обнаружили 226 нелегальных шуб в торговом ценре Тюмени.