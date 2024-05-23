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Тюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей

Тюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей

23 мая 2024, 15:00
Фото: 1MI
К тюменской производственной компании «Молоко» в Арбитражном суде зарегистрирован иск на 339 миллионов рублей. Об этом свидетельствует картотека дел.
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Суд

Истцом выступило Северо-Уральское управление Росприроднадзора. Претензии ведомства касаются дела о нанесении вреда окружающей среде.

По данным из открытых источников, учредителем компании «Молоко» является ООО «Казанское», а также УК «АРСИБ Агро» и УК «АРСИБ Холдинг Групп».

О конкретных претензиях Росприроднадзора не сообщается.

Ранее «Наш город» писал, что таможенники обнаружили 226 нелегальных шуб в торговом ценре Тюмени.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Еда#Молоко#Арбитраж
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