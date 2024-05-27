Тюменцы хотят пожаловаться Путину на мангалы в парке

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Местные жители отмечают, что территория, где чиновники собираются установить 11 мангалов, находится прямо за забором их домов. По мнению тюменцев, это создаст дискомфорт для местных, а также угрозу фауне парка.
«Мы хотим дышать чистым воздухом, исключить пьянки и шум, но нас не слышат. Кроме этого, В лесу много птиц, белок, зайцы и мы очень переживаем за флору и фауну. Готовим обращение к президенту Путину», — говорится в сообщении.
Представители администрации Тюмени в свою очередь заверили, что проведут дополнительное исследование территории для размещения мангальной зоны. Отмечается, что она, при этом, останется в лесном массиве.
Ранее «Наш город» писал, что В Тюмени ищут подрядчика для ремонта в СИЗО за 2,7 миллиона рублей.