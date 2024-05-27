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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Тюменцы хотят пожаловаться Путину на мангалы в парке

Тюменцы хотят пожаловаться Путину на мангалы в парке

27 мая 2024, 13:05
Фото: 1MI
Жители Тюмени недовольны планами городских властей установить мангальную зону в парке Комарово. В социальных сетях представители инициативной группы пообещали написать петицию в адрес президента России Владимира Путина.

Местные жители отмечают, что территория, где чиновники собираются установить 11 мангалов, находится прямо за забором их домов. По мнению тюменцев, это создаст дискомфорт для местных, а также угрозу фауне парка.

«Мы хотим дышать чистым воздухом, исключить пьянки и шум, но нас не слышат. Кроме этого, В лесу много птиц, белок, зайцы и мы очень переживаем за флору и фауну. Готовим обращение к президенту Путину», — говорится в сообщении.

Представители администрации Тюмени в свою очередь заверили, что проведут дополнительное исследование территории для размещения мангальной зоны. Отмечается, что она, при этом, останется в лесном массиве.

Ранее «Наш город» писал, что В Тюмени ищут подрядчика для ремонта в СИЗО за 2,7 миллиона рублей.

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