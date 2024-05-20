Тюменцам предлагают есть мясо бобра

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В магазине, в разделе «деликатесы» представлено сразу несколько позиций из мяса этого животного. Среди них — пельмени, филе, паштет, и даже варено-копченый хвост.
Так, хвост бобра можно приобрести за 180 рублей за 100 граммов, филе обойдется в 900 рублей за килограмм, а паштет — в 300 рублей. Пользуется ли эти продукты спросом у тюменцев, неизвестно. В магазине также можно приобрети мясо кабана, косули или медведя.
Ранее «Нащ город» сообщал, что тюменцев на железнодорожном вокзале угостили яичницей на лопате.