Тюменцам предлагают есть мясо бобра

Так, хвост бобра можно приобрести за 180 рублей за 100 граммов, филе обойдется в 900 рублей за килограмм, а паштет — в 300 рублей. Пользуется ли эти продукты спросом у тюменцев, неизвестно. В магазине также можно приобрети мясо кабана, косули или медведя.