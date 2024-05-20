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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Тюмени начали продавать мясо бобра

Тюменцам предлагают есть мясо бобра

20 мая 2024, 14:43
Фото: 1MI

В Тюмени начали продавать мясо бобра

Сайт розничного и оптового интернет-магазина, специализирующегося на продаже мяса дичи, заработал в Тюмени. Одним из самых необычных товаров является мясо бобра.

В магазине, в разделе «деликатесы» представлено сразу несколько позиций из мяса этого животного. Среди них — пельмени, филе, паштет, и даже варено-копченый хвост.

Так, хвост бобра можно приобрести за 180 рублей за 100 граммов, филе обойдется в 900 рублей за килограмм, а паштет — в 300 рублей. Пользуется ли эти продукты спросом у тюменцев, неизвестно. В магазине также можно приобрети мясо кабана, косули или медведя.

Ранее «Нащ город» сообщал, что тюменцев на железнодорожном вокзале угостили яичницей на лопате.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Еда#Мясо
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