Пьяный тюменец изнасиловал девочку у сельского клуба

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По версии следствия, обвиняемый 2000 года против воли несовершеннолетней девочки вступил с ней половой контакт. Известно, что злоумышленник был пьян. Преступление он совершил в своей машине, рядом с сельским клубом.
В апреле 2024 года подозреваемого отправили в следственный изолятор на два месяца. Однако, вероятно, следователям не хватило времени, чтобы установить все детали произошедшего.
Согласно новому решению Ярковского районного суда, молодой человек останется в СИЗО до конца июня.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском следственном изоляторе отремонтируют крышу спортивного зала и гаража.