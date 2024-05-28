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Пьяный тюменец изнасиловал девочку у сельского клуба

Пьяный тюменец изнасиловал девочку у сельского клуба

28 мая 2024, 10:21
Фото: 1MI
Житель Ярковского района, который в марте этого года изнасиловал несовершеннолетнюю, продолжает оставаться в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
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Суд

По версии следствия, обвиняемый 2000 года против воли несовершеннолетней девочки вступил с ней половой контакт. Известно, что злоумышленник был пьян. Преступление он совершил в своей машине, рядом с сельским клубом.

В апреле 2024 года подозреваемого отправили в следственный изолятор на два месяца. Однако, вероятно, следователям не хватило времени, чтобы установить все детали произошедшего.

Согласно новому решению Ярковского районного суда, молодой человек останется в СИЗО до конца июня.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском следственном изоляторе отремонтируют крышу спортивного зала и гаража.

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