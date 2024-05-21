«Семь ударов ножом»: тюменцу, жестоко убившему свою мать, вынесли приговор

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как стало известно из материалов уголовного дела, преступление произошло в ноябре 2023 года. Между пьяным жителем Тюмени и его матерью возник конфликт, в ходе которого он нанес семь ударов ножом в область шеи потерпевшей.
От полученных травм женщина скончалась. Суд назначил виновному наказание в виде десяти лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
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