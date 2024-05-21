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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Пьяный тюменец зарезал свою мать

«Семь ударов ножом»: тюменцу, жестоко убившему свою мать, вынесли приговор

21 мая 2024, 10:06
Фото: 1MI

Пьяный тюменец зарезал свою мать

Калининский районный суд вынес приговор жителю Тюмени, который в алкогольном опьянении зарезал мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, преступление произошло в ноябре 2023 года. Между пьяным жителем Тюмени и его матерью возник конфликт, в ходе которого он нанес семь ударов ножом в область шеи потерпевшей.

От полученных травм женщина скончалась. Суд назначил виновному наказание в виде десяти лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что упавший столб пробил насквозь салон легковушки в Тюмени

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