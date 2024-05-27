В Тюмени ищут подрядчика для ремонта в СИЗО за 2,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как следует из размещенных на площадке документов, специалисты отремонтируют крышу спортивного зала и гаража. На эти цели выделено 2,7 миллиона рублей.
Кроме того, подрядчику предстоит обновить окна и металлические двери, отремонтировать часть кирпичной кладки, пишет Вслух.ру. Также специалисты установят современное освещение на подвесных потолках. Они заменять старые лампы.
Работы планируется завершить до 30 сентября 2024 года. Победителя аукциона определят 29 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подрядчики приступили к ремонту дорог и обустройству новых парковочных мест.