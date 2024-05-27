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В Тюмени ищут подрядчика для ремонта в СИЗО за 2,7 миллиона рублей

В Тюмени ищут подрядчика для ремонта в СИЗО за 2,7 миллиона рублей

27 мая 2024, 10:19
Фото: 1MI
Часть кровли тюменского следственного изолятора №1 отремонтируют. Об этом свидетельствует лот, размещенный на портале Госзакупок.

Как следует из размещенных на площадке документов, специалисты отремонтируют крышу спортивного зала и гаража. На эти цели выделено 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, подрядчику предстоит обновить окна и металлические двери, отремонтировать часть кирпичной кладки, пишет Вслух.ру. Также специалисты установят современное освещение на подвесных потолках. Они заменять старые лампы.

Работы планируется завершить до 30 сентября 2024 года. Победителя аукциона определят 29 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подрядчики приступили к ремонту дорог и обустройству новых парковочных мест.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Строительство#Тюменская область#СИЗО#Ремонт#Новости тюмени
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