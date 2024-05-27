Тюменские власти показали, где летом отремонтируют дороги и обустроят новые парковки

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Так, сегодня стало известно о ремонте проезжей части на участках улиц Льва Толстого (ул. Пролетарская — ул. Луначарского), Профсоюзной (ул. 50 лет Октября — ул. Дружбы) и Барнаульской (ул. Аккумуляторная — Обход города Тюмени).
«К фрезерованию дорожного полотна на улице Барнаульской приступили в первых числах мая. Ее протяженность составляет 2,5 километра. Специалисты сняли старый слой асфальтобетонного покрытия площадью порядка 34 287 квадратных метров, произвели выборку грунта в местах деформации и устройство подстилающих слоёв из песка с уплотнением. Параллельно осуществляют работы по частичному ремонту тротуаров, замене бордюрного камня», — подчеркнули в администрации.
Отмечается, что помимо нового покрытия, на проезжей части Барнаульской появится более ста парковочных мест в районе медицинского учреждения и экопарка. Из-за большого потока машин движение на участках не перекрывается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области выросла стоимость говядины, куриных окорочков, муки и молочных продуктов. В среднем данные продукты подорожали от 3,6 до 7,9% с начала этого года.