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Published Сегодня, 09:33

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Тюменские власти показали, где летом отремонтируют дороги и обустроят новые парковки

Тюменские власти показали, где летом отремонтируют дороги и обустроят новые парковки

27 мая 2024, 09:33
Фото: 1MI
В Тюмени начались работы по ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сегодня стало известно о ремонте проезжей части на участках улиц Льва Толстого (ул. Пролетарская — ул. Луначарского), Профсоюзной (ул. 50 лет Октября — ул. Дружбы) и Барнаульской (ул. Аккумуляторная — Обход города Тюмени).

«К фрезерованию дорожного полотна на улице Барнаульской приступили в первых числах мая. Ее протяженность составляет 2,5 километра. Специалисты сняли старый слой асфальтобетонного покрытия площадью порядка 34 287 квадратных метров, произвели выборку грунта в местах деформации и устройство подстилающих слоёв из песка с уплотнением. Параллельно осуществляют работы по частичному ремонту тротуаров, замене бордюрного камня», — подчеркнули в администрации.

Отмечается, что помимо нового покрытия, на проезжей части Барнаульской появится более ста парковочных мест в районе медицинского учреждения и экопарка. Из-за большого потока машин движение на участках не перекрывается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области выросла стоимость говядины, куриных окорочков, муки и молочных продуктов. В среднем данные продукты подорожали от 3,6 до 7,9% с начала этого года.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Парковки#Ремонт дорог
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