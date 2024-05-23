«Хроники КРТ»: Тюменские власти озвучили планы по сносу домов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как отметили в ведомстве, более 130 домов, которые планируется снести, признаны аварийными.
«Больше всего внимание специалистов приковано к 17 проектам, которые реализуются на территориях существующей жилой застройки. Общая площадь таких проектов 268 гектаров», — уточнили в ГУС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе КПД снесут сотни гаражей. Комплексное развитие территории пройдет в границах улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Работы планируют проводить в течении десяти лет.