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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюмени снесут 132 аварийных дома

«Хроники КРТ»: Тюменские власти озвучили планы по сносу домов

23 мая 2024, 11:02
Фото: 1MI

В Тюмени снесут 132 аварийных дома

Власти Тюменской области намерены снести 132 дома в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

Как отметили в ведомстве, более 130 домов, которые планируется снести, признаны аварийными.

«Больше всего внимание специалистов приковано к 17 проектам, которые реализуются на территориях существующей жилой застройки. Общая площадь таких проектов 268 гектаров», — уточнили в ГУС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе КПД снесут сотни гаражей. Комплексное развитие территории пройдет в границах улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Работы планируют проводить в течении десяти лет.

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