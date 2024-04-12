Из-за роста цен на строительство тюменцы стали покупать модульные дома

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Тюменцы стали чаще покупать модульные дома вместо того, чтобы заниматься строительством. Об этом рассказал учредитель компании «Модульдом» Сергей Мерзляков РБК Тюмень.
«Сейчас модульный дом площадью 45-60 квадратных метров со всеми коммуникациями будет стоить 2,5-3 миллиона рублей. Это без учета стоимости земельного участка, но, для сравнения, студия в многоквартирном доме площадью в два раза меньше будет стоить от 3,5 до 4 миллионов рублей. В Центральной России тема модульных домов давно развита и до сих пор популярна, но в Тюменской области покупатели еще настороженно относятся к этому сегменту», — рассказал Мерзляков.
Спрос на модульные дома растет из-за того, что заемных 6 миллионов рублей, предоставляемых по льготным ипотечным программам, стало недостаточно для покупки участка и строительства.
Ранее «Наш город» писал, что жители российских регионов раскупают квартиры в новостройках Тюмени. Особой популярностью у челябинцев и москвичей пользуется недвижимость в Калининском округе.