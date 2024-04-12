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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

На благоустройство лесного массива в Тюменской слободе потратят 783 миллиона

Лесной массив в Тюменской слободе благоустроят за 783 миллиона

12 апреля 2024, 03:23
Фото: 1MI

На благоустройство лесного массива в Тюменской слободе потратят 783 миллиона

Власти определили компанию, которая возьмет на себя работы. Благоустройство территории планируется завершить до ноября 2026 года.

Благоустройством лесного массива в Тюменской слободе займется компания «Региональные строительные технологии», которая ранее реконструировала улицу Дзержинского. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок.

Работы охватят территорию площадью почти 38 гектаров. Подрядчик обустроит велосипедные и пешеходные дорожки, зоны отдыха и барбекю-зону. В зимнее время там будут работать каток и лыжная база.

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На благоустройство выделили 783 миллиона рублей. Подрядчику предстоит завершить работы до ноября 2026 года.

Ранее «Наш город» писал, что на расчистку озера Алебашево потратят 244 миллиона рублей. Благоустроить территорию планируют до конца ноября 2026 года.

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