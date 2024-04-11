Это учения: в Тюмени прорвало участок дамбы

По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре поднялся на 32 сантиметра и достиг 69 сантиметров над нулем поста. Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень воды в Туре, 424 сантиметра, был зарегистрирован в 2020 году. Абсолютный максимум зафиксировали 12 мая 2016 года — 868 сантиметров. Критическим для тюменской реки является уровень воды 948 сантиметров.