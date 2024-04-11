Это учения: в Тюмени прорвало участок дамбы

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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По легенде, прорыв участка дамбы произошел на территории Калининского округа. Также возникла угроза прорыва гидротехнического сооружения в Ленинском и Центральном округах.
По словам Кухарука, на первом этапе мы был отработан общий сбор сотрудников, заслушаны доклады руководителей структур о готовности сил и средств для ликвидации аварийной ситуации. На практическом этапе будет организован выезд оперативной группы на место ЧП, отработаны механизмы эвакуации, развернут ВПР на базе школы № 26.
Также в рамках учений группа патруливания проведет осмотр участков водозаградительной дамбы в Ленинском административном округе.
По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре поднялся на 32 сантиметра и достиг 69 сантиметров над нулем поста. Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень воды в Туре, 424 сантиметра, был зарегистрирован в 2020 году. Абсолютный максимум зафиксировали 12 мая 2016 года — 868 сантиметров. Критическим для тюменской реки является уровень воды 948 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в зону паводка могут попасть от 2 до 3 тысяч жилых домов. Пик большой воды ожидается 22–23 апреля.