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Уровень воды в реках Тюменской области снова вырос

Паводок приближается: как изменился уровень воды в тюменских реках за сутки?

12 апреля 2024, 02:59
Фото: 1MI

Уровень воды в реках Тюменской области снова вырос

За сутки уровень воды в реках прибавил от 18 до 30 сантиметров. Самые высокие показатели фиксируются в реке Ишим.

Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать. По данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол за сутки прибавил 28 сантиметров и составил 356 сантиметров.

Согласно данным гидропоста, находящегося в Ишиме, уровень воды в реке Ишим поднялся на 30 сантиметров — до 154 сантиметров. По данным гидропоста, расположенного в Тюмени, уровень воды в Туре достиг 88 сантиметров, прибавив за сутки 19 сантиметров. По данным гидропоста, находящегося в Исетском, уровень воды в реке Исеть поднялся на 18 сантиметров и составил 341 сантиметр.

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Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка без жилья могут остаться порядка трех тысяч жителей Ишима. Для эвакуированных горожан будут развернуты более 20 пунктов временного размещения.

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