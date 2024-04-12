Паводок приближается: как изменился уровень воды в тюменских реках за сутки?

Согласно данным гидропоста, находящегося в Ишиме, уровень воды в реке Ишим поднялся на 30 сантиметров — до 154 сантиметров. По данным гидропоста, расположенного в Тюмени, уровень воды в Туре достиг 88 сантиметров, прибавив за сутки 19 сантиметров. По данным гидропоста, находящегося в Исетском, уровень воды в реке Исеть поднялся на 18 сантиметров и составил 341 сантиметр.