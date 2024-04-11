«Поставка песка будет увеличена»: Тюмень готовится к паводку

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Так, сотрудники и постояльцы Ялуторовского интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку. За два дня они наполнили песком около 400 мешков. В Казанском районе волонтеры подготовили более 2 000 мешков.
Как сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова, объем доставки песка будет увеличен за счет привлечения техники из других муниципалитетов.
«Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения», — заявила Богданова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районах Тюмени, которым угрожает паводок, могут вырасти цены на продукты.