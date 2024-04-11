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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Тюменской области укрепляют сооружения от паводка

«Поставка песка будет увеличена»: Тюмень готовится к паводку

11 апреля 2024, 13:11
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области укрепляют сооружения от паводка

В Ялуторовске и Казанском районе жители укрепляют гидротехнические сооружения. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Так, сотрудники и постояльцы Ялуторовского интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку. За два дня они наполнили песком около 400 мешков. В Казанском районе волонтеры подготовили более 2 000 мешков.

Как сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова, объем доставки песка будет увеличен за счет привлечения техники из других муниципалитетов.

«Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения», — заявила Богданова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районах Тюмени, которым угрожает паводок, могут вырасти цены на продукты.

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