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Из-за паводка жителям Тюменской области разрешат не выходить на работу

Из-за паводка тюменцам разрешат не выходить на работу

12 апреля 2024, 02:30
Фото: 1MI

Из-за паводка жителям Тюменской области разрешат не выходить на работу

Работодатель не сможет наказать или уволить работника. Однако пострадавшим придется доказывать факт проживания в зоне ЧС.

Жителям Тюменской области разрешат не выходить на работу, если причиной для отсутствия послужат обстоятельства, связанные с ЧС. Работодатель не сможет наказать или уволить работника, рассказали в региональном управлении Государственной инспекции труда Ura.ru.

«При объявленном режиме ЧС не допускается увольнение не вышедших на работу сотрудников без выяснения причин их невыхода. В случае отсутствия работника по причинам, связанным с ЧС, к нему не могут быть применены дисциплинарные взыскания, в том числе в виде увольнения», — пояснили в трудовой инспекции.
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Например, к таким случаям относится ситуация, когда человек вывозит и спасает свое имущество.

Также пострадавшие от паводка тюменцы могут получить облегченные условия по кредитам, кредитные каникулы, а иногда долги могут и вовсе списать. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Чтобы получить льготы, нужно подтвердить наличие ущерба от паводка в течение 60 дней.

Ранее «Наш город» сообщал, что пик паводка в Ишиме ожидается к 22–23 апреля. В городе запасаются мешками с песком и отсыпают береговые линии.

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