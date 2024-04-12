Из-за паводка тюменцам разрешат не выходить на работу

Также пострадавшие от паводка тюменцы могут получить облегченные условия по кредитам, кредитные каникулы, а иногда долги могут и вовсе списать. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Чтобы получить льготы, нужно подтвердить наличие ущерба от паводка в течение 60 дней.