Пострадавшим от паводка тюменцам пообещали списать долги

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Так, потерявшие имущество тюменцы или серьезно пострадавшие от подтоплений могут получить облегченные условия по кредитам, кредитные каникулы, а в некоторых случаях все долги могут просто списать. Рассматривать каждый случай будут индивидуально.
Чтобы получить льготы — пострадавшим нужно подтвердить наличие ущерба от паводка у муниципальных властей и с ними пойти в банковские отделения. Возможность такая будет открыта в течение 60 дней.
В первую очередь, отсрочить платежи по кредитам смогут те, кто имеет долг в 150 тысяч рублей по кредитным картам, 1,5 млн — по автокредитам, и 450 тысяч — по остальным займам.