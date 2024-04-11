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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Пострадавшим от паводка тюменцам пообещали списать долги

Пострадавшим от паводка тюменцам пообещали списать долги

11 апреля 2024, 14:39
Фото: 1MI
Все пострадавшие от паводка жители Тюмени и области могут рассчитывать на льготы по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. Всем банкам и кредитным организациям дали обязательные к исполнению рекомендации.

Так, потерявшие имущество тюменцы или серьезно пострадавшие от подтоплений могут получить облегченные условия по кредитам, кредитные каникулы, а в некоторых случаях все долги могут просто списать. Рассматривать каждый случай будут индивидуально.

Чтобы получить льготы — пострадавшим нужно подтвердить наличие ущерба от паводка у муниципальных властей и с ними пойти в банковские отделения. Возможность такая будет открыта в течение 60 дней.

В первую очередь, отсрочить платежи по кредитам смогут те, кто имеет долг в 150 тысяч рублей по кредитным картам, 1,5 млн — по автокредитам, и 450 тысяч — по остальным займам.

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