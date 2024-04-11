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Published Сегодня, 09:35

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На трех улицах Тюмени планируют провести КРТ

Провести КРТ планируют на трех улицах Тюмени

11 апреля 2024, 09:35
Фото: 1MI

На трех улицах Тюмени планируют провести КРТ

КРТ затронет улицы Клары Цеткин, Таврической и Щербакова. Местные жители выступили за проведение реновации.

На трех улицах Тюмени планируют провести КРТ. Реновацию единогласно поддержали жильцы домов №11 на Клары Цеткин, №13б на Таврической и №243в на Щербакова, сообщили в администрации города.

Жилье, которое предоставят тюменцам, будет преимущественно новым и не старше 10 лет, приватизировать его можно будет сразу. Переезжающих по соцнайму переселит застройщик.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для проведения КРТ изымают земли на Максима Горького. Под изъятие попали 60 участков.

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