Провести КРТ планируют на трех улицах Тюмени

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На трех улицах Тюмени планируют провести КРТ. Реновацию единогласно поддержали жильцы домов №11 на Клары Цеткин, №13б на Таврической и №243в на Щербакова, сообщили в администрации города.
Жилье, которое предоставят тюменцам, будет преимущественно новым и не старше 10 лет, приватизировать его можно будет сразу. Переезжающих по соцнайму переселит застройщик.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для проведения КРТ изымают земли на Максима Горького. Под изъятие попали 60 участков.