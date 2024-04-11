Из-за долга по кредиту тюменец остался без жилья

Мужчина неоднократно нарушал сроки погашения кредита, из-за чего образовалась задолженность. Банк направил в адрес тюменца претензию, но он ее проигнорировал. Кредитный договор, расчет задолженности и размер оценки заложенного имущества должник оспаривать также не стал.