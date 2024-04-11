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Из-за долга по кредиту тюменец лишился жилья

Из-за долга по кредиту тюменец остался без жилья

11 апреля 2024, 05:44
Фото: 1MI

Из-за долга по кредиту тюменец лишился жилья

Мужчина неоднократно нарушал сроку погашения кредита, из-за чего образовалась задолженность. Его дом и участок ушли с молотка.

31 августа 2021 года тюменец взял кредит на покупку дома с участком — 1 миллион 19 тысяч рублей под 10,1% на 240 месяцев. Согласно договору, приобретенное жилье находилось под залогом.

Мужчина неоднократно нарушал сроки погашения кредита, из-за чего образовалась задолженность. Банк направил в адрес тюменца претензию, но он ее проигнорировал. Кредитный договор, расчет задолженности и размер оценки заложенного имущества должник оспаривать также не стал.

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Голышмановский районный суд взыскал с тюменца 1 миллион 40 тысяч рублей в пользу банка, оплату госпошлины в размере 25.4 тысячи рублей, а его дом и участок ушли с молотка за 865.6 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что уроженец Тюменской области нелегально ввез в Россию 28 автомобилей. С мужчины взыскали утилизационный сбор и пени — почти семь миллионов рублей.

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