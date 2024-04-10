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Логист из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

«Отреагировал спокойно»: логист из Тюмени выиграл в лотерею 14.5 миллиона рублей

10 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI

Логист из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

К крупному выигрышу мужчина шел долго и упорно. Он выигрывал ранее, но сумма была не столь внушительной.

Руководитель отдела логистики из Тюмени выиграл в лотерею «Рапидо» 14.5 миллиона рублей. Мужчина выбирал билет до тех пор, пока ему не попался тот, что понравится визуально, рассказали в пресс-службе «Столото».

«До этого выигрывал 10 тысяч рублей. На суперприз отреагировал спокойно, порадовался, что наконец добился своей цели и выиграл», — поделился Анатолий.
Фото: пресс-служба «Столото»

У тюменца двое детей — подрастающий сын и дочь. На выигранные деньги он планирует купить большую трехкомнатную квартиру.

Ранее «Наш город» сообщал, что автопутешественник из Тюменской области выиграл в лотерею 1.3 миллиона рублей. Билет ему подарил друг на Новый год.

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