«Отреагировал спокойно»: логист из Тюмени выиграл в лотерею 14.5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Руководитель отдела логистики из Тюмени выиграл в лотерею «Рапидо» 14.5 миллиона рублей. Мужчина выбирал билет до тех пор, пока ему не попался тот, что понравится визуально, рассказали в пресс-службе «Столото».
«До этого выигрывал 10 тысяч рублей. На суперприз отреагировал спокойно, порадовался, что наконец добился своей цели и выиграл», — поделился Анатолий.
У тюменца двое детей — подрастающий сын и дочь. На выигранные деньги он планирует купить большую трехкомнатную квартиру.
Ранее «Наш город» сообщал, что автопутешественник из Тюменской области выиграл в лотерею 1.3 миллиона рублей. Билет ему подарил друг на Новый год.