Студентов тюменских ссузов просят освободить общежития. Там откроют ПВР

В настоящее время уровень воды в Тоболе, по данным гидропоста в Ялуторовске, составляет 328 сантиметров над нулем поста. За последний сутки вода прибыла на 33 сантиметра. По данным архива Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень максимальный уровень, 507 см, был зарегистрирован в 2016 году. Абсолютный максимум, 1110 см, наблюдался 5 января 2005 года.