Студентов тюменских ссузов просят освободить общежития. Там откроют ПВР

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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В ПВР планируют разместить эвакуированных вследствие паводка граждан. На дистант до 17 апреля (ориентировочный срок) переводят учащихся Ялуторовского агротехнологического и медицинского колледжей. Об этом сообщил 72.RU глава администрации Ялуторовска Вячеслав Смелик.
В настоящее время уровень воды в Тоболе, по данным гидропоста в Ялуторовске, составляет 328 сантиметров над нулем поста. За последний сутки вода прибыла на 33 сантиметра. По данным архива Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень максимальный уровень, 507 см, был зарегистрирован в 2016 году. Абсолютный максимум, 1110 см, наблюдался 5 января 2005 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме строймагазины готовятся к ажиотажному спросу на товары. Организованы поставки насосов, тепловых пушек, лопат и ведер.